Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

По дороге в медицинский центр: Крисси Тейген блеснула беременным животом

Дата публикации
Просмотры
235
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
По дороге в медицинский центр: Крисси Тейген блеснула беременным животом

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Экс-модель ждет третьего ребенка.

В объективы папарацци попала Крисси Тейген, которая недавно в трусах от Gucci объявила о своей очередной беременности. Экс-модель шла за руку со своим мужем Джоном Леджендом в медицинский центр в Лос-Анджелесе, по-видимому, на плановый осмотр врача.

Крисси была одета в белую футболку и черные укороченные лосины, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот. Сверху она накинула светлую полосатую рубашку.

Крисси Тейген / © Getty Images
Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Повседневный лук Тейген дополнила черными шлепками и крокодиловой сумкой темного оттенка хаки.

Волосы она собрала в хвост и надела большие солнцезащитные очки.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / © Getty Images
Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Джон был одет в белое поло, черные брюки и белые кеды.

Супруги выглядели счастливыми, ведь совсем скоро у них родится их третий ребенок.

Напомним, недавно Крисси с семьей сходила в кинотеатр.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация