По дороге в медицинский центр: Крисси Тейген блеснула беременным животом

В объективы папарацци попала Крисси Тейген, которая недавно в трусах от Gucci объявила о своей очередной беременности. Экс-модель шла за руку со своим мужем Джоном Леджендом в медицинский центр в Лос-Анджелесе, по-видимому, на плановый осмотр врача.

Крисси была одета в белую футболку и черные укороченные лосины, которые подчеркнули ее уже достаточно большой беременный живот. Сверху она накинула светлую полосатую рубашку.

Крисси Тейген / Фото: Getty Images

Повседневный лук Тейген дополнила черными шлепками и крокодиловой сумкой темного оттенка хаки.

Волосы она собрала в хвост и надела большие солнцезащитные очки.

Крисси Тейген и Джон Ледженд / Фото: Getty Images

Джон был одет в белое поло, черные брюки и белые кеды.

Супруги выглядели счастливыми, ведь совсем скоро у них родится их третий ребенок.

Напомним, недавно Крисси с семьей сходила в кинотеатр.

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