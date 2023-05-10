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По итогам коронации: Чарльз и Камилла поделились трогательными кадрами

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
115
Время на прочтение
1 мин
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По итогам коронации: Чарльз и Камилла поделились трогательными кадрами

Король Чарльз и королева Камилла едут в золотой карете после своей коронации / Фото: Associated Press

Букингемский дворец опубликовал милое видео, снятое в день коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.

Пока король и королева уехали в отпуск, в Твиттере королевской семьи поделились роликом, показав поклонникам самые сентиментальные моменты со дня коронации.

Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / © Getty Images
Официальные портреты короля Чарльза III и королевы Камиллы авторства Хьюго Бернанда / Фото: Getty Images

Десятки тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы увидеть помпезное зрелище исторического восшествия сына королевы Елизаветы II на престол. Королю и королеве аплодировали, когда они проехали по улицам в карете Gold State Coach и вышли на балкон Дворца в сверкающих коронах после церемонии коронации.

В видео также опубликованы кадры, которые были сделаны на следующий день в рамках празднования и во время коронационного концерта в Виндзоре. Особенно мило выглядит кадр, где принц Уэльский Уильям, старший сын Чарльза, произносит речь в адрес короля.

Есть один момент в ролике, который действительно выделялся, когда принца Джорджа запечатлели танцующим со своим дедушкой на концерте в Виндзоре.

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Дата публикации
Просмотры
115
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