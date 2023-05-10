По итогам коронации: Чарльз и Камилла поделились трогательными кадрами

Букингемский дворец опубликовал милое видео, снятое в день коронации короля Чарльза и королевы Камиллы.
Пока король и королева уехали в отпуск, в Твиттере королевской семьи поделились роликом, показав поклонникам самые сентиментальные моменты со дня коронации.
Десятки тысяч людей собрались в центре Лондона, чтобы увидеть помпезное зрелище исторического восшествия сына королевы Елизаветы II на престол. Королю и королеве аплодировали, когда они проехали по улицам в карете Gold State Coach и вышли на балкон Дворца в сверкающих коронах после церемонии коронации.
В видео также опубликованы кадры, которые были сделаны на следующий день в рамках празднования и во время коронационного концерта в Виндзоре. Особенно мило выглядит кадр, где принц Уэльский Уильям, старший сын Чарльза, произносит речь в адрес короля.
#CoronationWeekend pic.twitter.com/bo6ckTjZYs— The Royal Family (@RoyalFamily) May 9, 2023
Есть один момент в ролике, который действительно выделялся, когда принца Джорджа запечатлели танцующим со своим дедушкой на концерте в Виндзоре.
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