По следам первого "некоролевского тура" в Нью-Йорк: за что Меган и Гарри обвинили в лицемерии

Недавно принц Гарри и его жена Меган Маркл совершили свой первый, как его называют в СМИ, "некоролевский тур" в Нью-Йорк. Поездка выдалась насыщенной, но без оплошностей не обошлось.

Принца Гарри часто обвиняют в том, что в своих публичных выступлениях он много говорит о проблеме изменения климата, но сам не делает ничего для того, чтобы не усугублять и без того большую проблему. Например, в прошлом месяце герцог Сассекский принимал участие в благотворительном матче по поло, куда прилетел на частном самолете своего друга. Принц совершил полет всего через несколько месяцев после того, как прочитал миру лекцию об изменении климата, и, как видим, без зазрения совести поднялся на борт 20-местного самолета стоимостью 45 миллионов фунтов стерлингов, когда возвращался с матча по поло в Аспене, штат Колорадо, чтобы отправиться в свой особняк в Санта-Барбаре.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

После тура в Нью-Йорк на экс-членов британской королевской семьи также обрушилось много критики. Меган и Гарри попали в заголовки всех известных газет. Все дело в том, что Сассексы приезжали, чтобы принять участие в фестивале Global Citizen Live в Центральном парке Нью-Йорка. Этот ежегодный музыкальный фестиваль, призван вдохновить "самые богатые страны" к тому, чтобы помочь развивающимся странам стать более "экологичными". Со сцены Гарри и Меган проповедовали толпе об экологии, в частности, о важности вакцинации от коронавируса - такова была повестка дня. А также о том, как помочь развивающимся странам как можно быстрее получить доступ к вакцинам. Но после выступления пары их назвали лицемерами, поскольку все разговоры об экологии так и остались просто разговорами, домой Сассексы улетели снова на Private Jet (частном самолете), потребляющем много топлива, что, разумеется, вредно для окружающей среды. Пара была замечена на борту самолета Dassault Falcon 2000. Считается, что путешествие в один конец приведет к выбросу 17 тонн углерода - это больше, чем средний годовой след британцев (12,7 тонны) в год, пишет ok.co.uk.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

Ранее в 2019 году принц Гарри объяснял свою позицию относительно полетов на частных самолетах так: "Иногда должна быть возможность, основанная на уникальных обстоятельствах, чтобы убедиться, что моя семья в безопасности". То есть частный авиатранспорт пара выбирает исключительно ради безопасности, но, увы, в это верят не все.

Напомним, это был первый выход такого плана от Меган и Гарри после рождения их дочери Лилибет в июне 2021 года. Неудивительно, что публика очень ждала пару, к ним было приковано много внимания. Тур длился три дня, было много выходов, и каждый из них мы в деталях уже рассматривали. Сассексы посетили штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, и в этом выходе многие обратили внимание на папку, которую в руках держал принц Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл / Associated Press

К черному классическому костюму и белой рубашке принц подобрал галстук – синий в крапинку, а в руках держал папку с документами, на которой было написано Archie's papa – очень милая деталь, скажут многие, но прийти с такой папкой в ООН по меньшей мере напоминает ребячество.

Меган и Гарри / Getty Images

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К слову, про образы, в рамках этого визита Меган и Гарри посетили начальную школу в Гарлеме, где Меган прочитала второклассникам книгу "Скамейка", которую написала сама, а также пообщались с учениками четвертого и пятого классов. Цель этого мероприятия заключалась в том, чтобы осветить инициативы школы и способствовать ранней грамотности среди юных учеников. Дети появлению герцогов очень обрадовались. Они обнимали Меган и Гарри, а также что-то им активно рассказывали. В этот раз Меган надела аутфит в оттенках марсала, который многим очень напомнил выход экс-первой леди США Мишель Обамы, в котором она появилась на инаугурации президента Джо Байдена в январе 2021 года.

Барак и Мишель Обама / Getty Images

То, что образ был скопирован, нет никаких сомнений, возможно, так Меган намекает на свои политические амбиции. Но был еще один нюанс: герцогиня надела для визита в школу, где учатся преимущественно дети из малообеспеченных семей, наряд, стоимость которого составляла кругленькую сумму. Пальто было за 5840 долларов, брюки от Loro Piana - 1685 долларов, и туфли-лодочки от Manolo Blahnik также не из дешевых.

Герцогиня Сассекская / Getty Images

Также нельзя не отметить количество охраны, сопровождающей пару в этой поездке. В СМИ пишут о 20 охранниках, которые были по всюду, а Сассексов критикуют за то, что они ведут себя как суперзвезды. Но не все так просто. Возможно, принц Гарри, который маниакально боится папарацци (из-за травмы, которую он получил после гибели его матери Дианы, именно папарацци принц обвиняет в ее смерти), он готов потратить любые деньги, лишь бы оберегать свою семью.

Меган и Гарри / Getty Images

Но есть еще один момент, который, возможно, не бросался в глаза, но зафиксирован на видео. Под одеждой у Гарри были спрятаны провода, скорее всего, под одеждой Меган они также были, и нет сомнений, что это микрофоны, а большое количество персонала им потребовалось не только для того, чтобы охранять, а для того, чтобы снять материал, который публика, скорее всего, увидит в их очередном фильме на Netflix про благотворительную деятельность пары.

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Меган и Гарри во время первого тура в Нью-Йорк (19 фото)

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