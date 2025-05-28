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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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По следам поездки Чарльза в Канаду: дворец показал культовое фото королевы Елизаветы II и принца Филиппа

Букингемский дворец поделился архивным снимком королевы Елизаветы со знаменитого события, которое произошло в 1957 году.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Королева Елизавета II и принц Филипп в Канаде

Королева Елизавета II и принц Филипп в Канаде / © Associated Press

Вчера во время визита в Канаду король Чарльз III открыл заседание парламента в Оттаве, став первым монархом, сделавшим это после королевы Елизаветы II в 1957 году.

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Королева Камилла и король Чарльз III / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

Король Чарльз и королева Камилла / © Associated Press

В соцсети X дворец поделился архивным фото королевы Елизаветы II, когда она посещала точно такое же мероприятие вместе со своим супругом принцем Филипом.

«Королева Елизавета II выступает на 23-й сессии канадского парламента в 1957 году», — написано под снимком, который предоставила Библиотека и архивы Канады.

Королева Елизавета II и принц Филипп в Канаде, 19 / © Associated Press

Королева Елизавета II и принц Филипп в Канаде, 19 / © Associated Press

Напомним, на церемонии открытия сессии парламента присутствовал бывший премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он пришел в классическом костюме, но подобрал к нему обувь, о которой потом все говорили.

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