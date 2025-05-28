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По следам поездки Чарльза в Канаду: дворец показал культовое фото королевы Елизаветы II и принца Филиппа
Букингемский дворец поделился архивным снимком королевы Елизаветы со знаменитого события, которое произошло в 1957 году.
Вчера во время визита в Канаду король Чарльз III открыл заседание парламента в Оттаве, став первым монархом, сделавшим это после королевы Елизаветы II в 1957 году.
В соцсети X дворец поделился архивным фото королевы Елизаветы II, когда она посещала точно такое же мероприятие вместе со своим супругом принцем Филипом.
«Королева Елизавета II выступает на 23-й сессии канадского парламента в 1957 году», — написано под снимком, который предоставила Библиотека и архивы Канады.
Напомним, на церемонии открытия сессии парламента присутствовал бывший премьер-министр страны Джастин Трюдо. Он пришел в классическом костюме, но подобрал к нему обувь, о которой потом все говорили.