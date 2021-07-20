По стопам короля Эдуарда VIII: принц Гарри заявил, что пишет мемуары

Принц Гарри нашел еще одно занятие, которое принесет ему неплохие деньги.

Герцог Сассекский сел за написание мемуаров о своей королевской и не королевской жизни. Сокровенная книга о жизни Гарри выйдет в конце 2022 года. В ней будет рассказываться о юношеской жизни принца, трагической смерти его матери принцессы Дианы в 1997 году, о службе в армии и в Афганистане, о встрече с женой Меган Маркл и о "радости, которую он нашел в том, чтобы быть мужем и отцом. Королевские поклонники ожидают, что книга также будет охватывать период времени, когда Гарри и брат Уильям враждовали. Сообщается, что принц получит 20 миллионов долларов аванса, а все доходы от продажи книги обещает отправить на благотворительность, пишет Hello!.

Принц Гарри и принц Уильям / Associated Press

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"Я пишу это не как принц, которым я родился, а как человек, которым я стал. На протяжении многих лет я носил много шляп, как в прямом, так и в переносном смысле, и я надеюсь, что, рассказывая свою историю — взлеты и падения, ошибки, извлеченные уроки — я могу помочь показать, что независимо от того, откуда мы родом, у нас больше общего, чем мы думаем. Я глубоко благодарен за возможность поделиться тем, что я узнал за свою жизнь до сих пор, и рад, что люди прочитают из первых рук точный и полностью правдивый отчет о моей жизни", - сказал в своем заявлении герцог Сассекский.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Отметим, принц Гарри не первый из членов королевской семьи, кто пишет мемуары. Бывший король Эдуард VIII, который отрекся от трона, написал в 50-х годах книгу, которая называлась: "История короля: мемуары Его Королевского Высочества герцога Виндзорского". Эта книга стала международным бестселлером, интересно, сможет ли Гарри похвастаться таким же успехом?

Уоллис Симпсон и король Эдуард VIII / Associated Press

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