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По стопам сестры: бельгийский принц Габриэль вступил в Королевскую военную академию

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По стопам сестры: бельгийский принц Габриэль вступил в Королевскую военную академию

Принц Бельгии Габриэль / Фото: Getty Images

Обучение принца началось на этой неделе.

Принц Бельгии Габриэль решил пойти по стопам своей старшей сестры принцессы Елизаветы и вступить в Королевскую военную академию. Об этом решении королевский дворец объявил 20 августа, в день 19-летия Габриэля, и показал новый снимок принца.

Принц Бельгии Габриэль / © Getty Images
Принц Бельгии Габриэль / Фото: Getty Images

На сайте дворца говорится, что с 22 августа в Королевской военной академии принц начал изучать социальные и военные науки на голландском языке. Ранее он изучал математику и физику в Национальном колледже математики и естественных наук в Уорикшире и получил степень бакалавра в Международной школе Брюсселя. До 16 лет принц Габриэль получил среднее образование в Sint-Jan Berchmanscollege в Брюсселе, также он свободно говорит на французском, голландском и английском языках.

Сестра Габриэля - Елизавета - поступила в Королевскую военную академию в 2020 году для годичного обучения социальным и военным наукам. Этим летом будущая королева Бельгии участвовала в ежегодном летнем лагере академии в рамках своей военной подготовки. Отец принца и принцессы, король Филипп, также является выпускником этого учебного заведения.

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