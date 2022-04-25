Победа скоро: актриса Ольга Сумская показала хороший знак для Украины

Ольга Сумская опубликовала в Instagram фото, которое, по ее мнению, говорит о скорой победе Украины над Россией.

Народная артистка Украины запостила кадр разрушенного дома, на крыше которого аисты свили себе гнездо.

"Аисты вернулись! Для меня - это символ несгибаемости и жизни, которая должна продолжаться! Украина победит!" - написала в подписи Ольга.

В комментарии одна из подписчиц прокомментировала фото строчками из стиха украинской поэтессы Лины Костенко, который автор написала спустя месяц после российского вторжения в Украину.

"Лелеки добру звістку принесуть:" Кінець війні! Ми ворога здолали"! І на світанку вмиється Земля . Ранковою холодною росою. І буде чути пісню солов'я. А не ревіння літаків над головою...".

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