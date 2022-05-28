Победа в Каннах и любимые игрушки: в Сети появились новые фотографии пса Патрона

Популярный пес-сапер похвастался престижной наградой и показал новые снимки.
Известный пес Патрон не прекращает радовать подписчиков в Instagram своими новыми снимками.
На этот раз показали любимые игрушки Патрона, с которыми он любит проводить свободное время.
Пес также поделился в поссте колыбельной от группы Kadnay:
Засинай моя любов,
Пригорну тебе я знов
У своїх думках і мріях.
Засинай моя любов,
Не залишу більше знов
Я твій спокій і цю тишу.
Тільки у снах
Ти наче птах
На крилах своїх підіймаєш.
Тільки у снах віримо так,
Що разом у двох ми є вільні"
Приятных снов, мои свободные люди".
Он также показал, как сладко спит после изнурительной работы – поиска мин.
А еще Патрон поделился с фолловерами отличной нововстью – его наградили престижной премией "Пальмовый пес", которая проходит в рамках Каннского кинофестиваля.
"Поздравляйте! Я получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian!
Официальный постер 75-го Каннского кинофестиваля посвящен "Шоу Трумэна". Но, кажется, шоу сошло с экрана на нашу землю. Где каждый из нас – True man. В немного искусственном мире.
При других жизненных обстоятельствах я бы радовался и крутил хвостом. Пусть бы уцепили эту награду мне на шею и покормили чем-нибудь вкусным после. Но реальность пока не та.
Во время награждения, к сожалению, речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали. В нем он просил вдохновиться моей отвагой и давать больше оружия Украине. Ибо чем больше оружия сейчас – тем меньше времени у врага, чтобы заменять наши территории.
Я действительно благодарен за такую награду. И за то, что мне аплодировали. Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: известие о победе Украины.
Держим хвосты вверх. Слава Украине!" – написал Патрон и выразил надежду, что его не забудет поздравить с этим кот Степан.
Ранее джек-рассел-терьер похвастался патриотическим поводком.
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