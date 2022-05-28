Победа в Каннах и любимые игрушки: в Сети появились новые фотографии пса Патрона

Победа в Каннах и любимые игрушки: в Сети появились новые фотографии пса Патрона

Популярный пес-сапер похвастался престижной наградой и показал новые снимки.

Известный пес Патрон не прекращает радовать подписчиков в Instagram своими новыми снимками.

На этот раз показали любимые игрушки Патрона, с которыми он любит проводить свободное время.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

Пес также поделился в поссте колыбельной от группы Kadnay:

Засинай моя любов,

Пригорну тебе я знов

У своїх думках і мріях.

Засинай моя любов,

Не залишу більше знов

Я твій спокій і цю тишу.

Тільки у снах

Ти наче птах

На крилах своїх підіймаєш.

Тільки у снах віримо так,

Що разом у двох ми є вільні"

Приятных снов, мои свободные люди".

Он также показал, как сладко спит после изнурительной работы – поиска мин.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

А еще Патрон поделился с фолловерами отличной нововстью – его наградили престижной премией "Пальмовый пес", которая проходит в рамках Каннского кинофестиваля.

Пес Патрон/Instagram patron_dsns

"Поздравляйте! Я получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian!

Официальный постер 75-го Каннского кинофестиваля посвящен "Шоу Трумэна". Но, кажется, шоу сошло с экрана на нашу землю. Где каждый из нас – True man. В немного искусственном мире.

При других жизненных обстоятельствах я бы радовался и крутил хвостом. Пусть бы уцепили эту награду мне на шею и покормили чем-нибудь вкусным после. Но реальность пока не та.

Во время награждения, к сожалению, речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали. В нем он просил вдохновиться моей отвагой и давать больше оружия Украине. Ибо чем больше оружия сейчас – тем меньше времени у врага, чтобы заменять наши территории.

Я действительно благодарен за такую награду. И за то, что мне аплодировали. Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: известие о победе Украины.

Держим хвосты вверх. Слава Украине!" – написал Патрон и выразил надежду, что его не забудет поздравить с этим кот Степан.

Ранее джек-рассел-терьер похвастался патриотическим поводком.

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