Победитель МастерШеф-11 - Богдан Шинкарев - написал в соцсети трогательный пост

Победитель проекта МастерШеф-11 - Богдан Шинкарев посвятил шоу трогательный пост, который опубликовал в своем Instagram.

29-летний харьковчанин выиграл 300 тысяч гривен, а также возможность пройти обучение в одной из лучших кулинарных школ мира — Le Cordon Bleu в Париже. Подводя итоги шоу, парень написал в своем блоге:

"Помните, Амели говорила, что все события происходящие в нашей жизни, даже самые незначительные, взаимосвязаны самым удивительным образом? Каждый раз, когда я смотрю эфир и злюсь на чьи-то комментарии или на поступки кого-то из участников, я вспоминаю, что возможно, если бы не тот или иной их поступок, я бы не был там, где я сейчас! С этим кубком в руках! Значит все так и было нужно!

Поэтому, абсолютно каждого, кто на фото, я благодарю. Благодарю, что вы брали в этом участие, без ваших действий, хороших или плохих, я бы мог не стоять под летящим конфетти в объятиях матери и жены, которые так сильно за меня волновались. Каждого по отдельности, кто помог и дал сил, я поблагодарю чуть позже. Потому что я помню все, без блокнотов.

Как плохое, так и хорошее, а за хорошее нужно быть благодарным! У меня теперь постоянно спрашивают: "Верил ли ты в свою победу?" Нет, за меня верили другие, которые были дома и переживали. А я в это время учился и совершенствовался, чтобы их веру в меня оправдать. Я предпочитаю больше делать, чем говорить, это вроде как положительнее влияет на конечный результат. Ну только не в своих постах, тут уже меня не остановить. Обещал, что посты будут с шуточками, но, видимо, в другой раз, может анекдот какой-нибудь вам расскажу или стендап монолог", - пишет Богдан.

Эмоции победителя проекта, очевидно зашкаливают, что не удивительно. Ведь кто не боится перемен и действий, рано или поздно достигает высот.

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