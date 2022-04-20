Победители и участники "Евровидения" поблагодарили украинских волонтеров

Мировые артисты присоединились к онлайн-эстафете и поддержали украинских волонтеров.

Сегодня, 20 апреля, в международный День благодарности волонтерам участники и победители песенного конкурса "Евровидение" разных лет обратились к волонтерам в Украине и мире со словами солидарности и поддержки.

По инициативе киевской волонтерской организации Ukraine Alive 2022 свои видеообращения записали: Эмели де Форест (победительница "Евровидения-2013", Дания), Эльдар Гасимов (победитель "Евровидения-2011", Азербайджан), певец wrs (представитель Румынии2 ), Ева Засимаускайте (представительница Литвы на "Евровидении-2018"), София Нижарадзе (представительница Грузии на "Евровидении-2010"), Ральфс Эйландс (представитель Латвии на "Евровидении-2013"), Лидия Исак (представительница Молдовы) 2016"), Марцин Мрозинский (представитель Польши на Евровидении 2010), Гера Бьерк (представительница Исландии на "Евровидении-2010"), группа NaviBand (представители Беларуси на "Евровидении-2017").

Таким образом артисты положили начало международной онлайн-эстафете #ThePowerOfHopeUkraine. Все эти музыканты ведут информационную деятельность в поддержку Украины в своих соцсетях.

"Украинские волонтеры, восхищаемся вами! Вы нам показали, что такое отвага. Вы делаете большое дело. Мы с Украиной! Слава Украине! Героям Слава!" — эти и другие фразы раздаются в видео до международного дня волонтеров от артистов на разных языках.

"Цель инициативы — привлекать внимание мира к украинским локальным волонтерским организациям и напомнить об Украине. Граждане Европы должны знать не только о больших фондах, но и о ежедневных подвигах отдельных волонтеров. Также предлагаем всем волонтерам Украины добавлять хештег #ThePowerOfHopeUkraine в свои фото- и видеоотчетов в соцсетях!", — сказал представитель Ukraine Alive 2022, украинский музыкальный продюсер и волонтер Влад Дарвин.

"Этот онлайн-марафон будет продолжаться и в дальнейшем. Мы будем приобщать к нему музыкантов, спортсменов и общественных деятелей из разных стран. Менеджеры публичных людей и медийщики должны делать максимум для того, чтобы Украина оставалась на повестке дня всех мировых СМИ", — добавила координатор акции #ThePowerOfHopeUkraine Яна Прядко.

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