Победный образ: во что была одета Брижит Макрон, когда ее мужа повторно выбрали президентом Франции

Победный образ: во что была одета Брижит Макрон, когда ее мужа повторно выбрали президентом Франции

Первая леди Франции известна своим роскошным вкусом и любовью к одному из самых известных в мире брендов. Рассказываем, во что госпожа Макрон была одета, когда ее муж одержал историческую победу на выборах.

В воскресенье, 24 апреля, во Франции прошел второй тур президентских выборов, в котором сражались Марин Ле Пен и Эмманюэль Макрон. После подсчета всех голосов Макрон набрал 58,55%, Ле Пен - 41,45%. Таким образом, Макрон одержал победу во втором туре над ультраправой соперницей и будет у руля Францией еще пять лет.

В предвыборной кампании Эмманюэля Макрона сопровождала и поддерживала его супруга - Брижит Макрон. В роли первой леди Франции она уже зарекомендовала себя как сдержанная и очень стильная женщина, которая любит в своих образах элегантность и строгость. Наряды первой леди всегда были современными, оригинальными, но с ноткой настоящего французского шика, хотя это и не странно, ведь она - большая поклонница культового французского бренда Louis Vuitton.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Associated Press

На предвыборный митинг, который состоялся как раз 24 апреля, 69-летняя женщина надела облегающий темно-синий брючный костюм Louis Vuitton с приталенным жакетом в стиле милитари, который украшали серебристые детали. Наряд она сочетала с сине-серебристыми туфлями-лодочками.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Дополнили этот образ объемная прическа, макияж и лаконичные серьги. Костюм первой леди перекликался с образом ее мужа, который тоже был одет в синий костюм.

Брижит Макрон и Эмманюэль Макрон / Associated Press

Стоит добавить, что победа Эмманюэля Макрона на этих выборах стала исторической, поскольку за последние 20 лет это первый случай, когда французский президент остался у власти на второй строк.

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