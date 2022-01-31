Побегали на поле: Майка Тиндолла с дочерью Мией запечатлели на матче по регби

Муж Зары Тиндолл – Майк – вместе с их старшей дочерью Мией, были запечатлены во время игры в регби.

Майк Тиндолл известен не только как муж дочери принцессы Анны, он также является бывшим игроком в регби. В воскресенье мужчина продемонстрировал свои спортивные навыки, надев футбольную форму, и выйдя на поле в рамках футбольного матча по сбору средств "Битва за мячи" между Gloucester City Legends и Rugby for Heroes в Глостере. Вместе с ним была его 8-летняя дочь Мия.

Маленькая девочка с большим интересом наблюдала за матчем и даже накрасила лицо в поддержку команды своего отца. Мия была одета в меховую куртку и синие джинсы и тоже в перерыве вышла побегать на поле вместе с отцом.

Майкл Тиндолл с дочерью Мией / Getty Images

Майк Тиндолл - гордый отец и часто делится впечатлениями о своей семейной жизни в подкасте "Хороший, плохой и регби", который он ведет вместе с коллегами. Он женат на Заре Тиндолл с 2011 года, пара воспитывает троих детей: двух дочерей - Мию и Лену, и сына Лукаса, которому сейчас десять месяцев.

Зара Тиндолл с мужем Майком / Getty Images

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