Поцелуи на показ: принцесса Диана проявляла нежность к мужу Чарльзу на публичных мероприятиях

Первые пять лет брака принца Чарльза и принцессы Дианы были весьма счастливыми, а фотографам часто удавалось сделать нежные фото пары.
Это фото было сделано как раз в этот день, 26 июля 1987 года. На снимке принцесса Диана запечатлена во время поцелуя, которым одаривает своего мужа Чарльза после того, как команда принца Уэльского обыграла Перу со счетом семь: пять на Международном собрании по поло на стадионе Guards Polo Ground в Грейт-Виндзорском парке.
Чарльз держит в руках Кубок Серебряного юбилея, а Диана, одета в желтый костюм и голубую рубашку в гороховый принт, целует мужа.
Это не единственное фото, на котором принцесса запечатлена во время поцелуя с мужем Чарльзом после матчей в поло. Мы собирали для вас целую такую подборку очень милых фотографий пары.
Невестка Дианы – принцесса Кейт Уэльская также следует этому правилу и уже неоднократно была запечатлена за поцелуями ее мужу Уильяму после таких матчей. Вот только поцелуи эти выглядят чуть скромнее.
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