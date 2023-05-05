Поцелуи с королем Чарльзом: кронпринцесса Мэри прибыла на предкоронационный прием во дворец

Датскую королевскую семью на коронации короля Чарльза III и королевы Камиллы представляют кронпринц Фредерик и его супруга кронпринцесса Мэри.

Сегодня вечером кронпара посетила специальный прием, организованый королем Чарльзом III для генерал-губернаторов и премьер-министров, а также членов королевских домов, которые приглашены на завтрашнюю коронацию.

Кронпринцесса Мэри и кронпринц Фредерик на приеме короля Чарльза III в Букингемском дворце перед коронацией / Фото: Getty Images

Ее Высочество кронпринцесса Мэри, которую называют сестрой-близнецом принцессы Уэльской приехала в коралловом платье-миди с объемными рукавами от Andrew Gn, к которому подобрала яркий клатч с россыпью бирюзовых камней от Prada и обула бежевые туфли-лодочки тоже от Prada.

В ушах у Мэри были серьги с камнями от Bruun Rasmussen Auctioneers, она сделала красивый макияж и укладку волнами. Маникюр был выполнен в нейтральном бежевом цвете. А на шее сверкала тонкая золотая цепочка.

Кронпринцесса Мэри и король Чарльз III на приеме в Букингемском дворце перед коронацией / Фото: Associated Press

Ее супруг кронпринц Фредерик надел костюм-тройку черного цвета. Также он был в белой рубашке и в коричневом галстуке в красный цветочный принт.

Кронпринцесса Мэри и король Чарльз III на приеме в Букингемском дворце перед коронацией, а также муж принцессы Фредерик / Фото: Associated Press

Мэри и принцессу Кейт запечатлели фотографы во время беседы в Букингемском дворце.

Принцесса Уэльская на приеме в Букингемском дворце с кронпринцем Фредериком и кронпринцессой Мэри / Фото: Associated Press

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