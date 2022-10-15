Поцелуи в карете: принцесса Евгения показала неопубликованное ранее свадебное фото

12 октября 2022 года принцесса Евгения и Джек Бруксбэнк отпраздновали четырехлетие со дня своей свадьбы.

Мы вспоминали день свадьбы принцессы Йоркской, этот важный для нее день, который был полон волнения для королевских поклонников, которые выстроились вдоль улиц Виндзора, чтобы мельком увидеть гостей и счастливую пару, прибывших в часовню на торжественную церемонию.

В своем Instagram принцесса Йоркская поделилась еще одним неопубликованным ранее снимком со своей свадьбы. И написала:

"С годовщиной, мой Джек. 4 года и больше.. ❤️❤️ @alexbramall", - написала принцесса.

Запечатлена на снимке Евгения сидя в карете во время поцелуя с мужем Джеком. Красивое фото было сделано в день их свадьбы четыре года назад.

Напомним, в тот день принцесса Евгения выглядела прекрасно в платье с длинными рукавами, разработанном Питером Пилотто и Кристофером Де Восом, с вырезом вокруг плеч, низким V-образным вырезом на спине и шлейфом. А завершала свадебный образ внучки королевы Елизаветы II тиара Greville Emerald Kokoshnik с изумрудами, которую так хотела заполучить на свою свадьбу Меган Маркл.

Принцесса прокомментировала потом выбор именно этой тиары так:

"Это было самое невероятное - носить такой кусочек истории, который мне одолжила моя бабушка. Я горжусь этим моментом. А красивые серьги были подарком от моего мужа", - сказала принцесса.

Свадьба принцессы Евгении и Джека Бруксбэнка / Фото: Associated Press

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