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Поцелуй для Чарльза: как принцесса Диана и королева Камилла целовали его на играх с поло

Поцелуй для Чарльза: как принцесса Диана и королева Камилла целовали его на играх с поло

Принц Чарльз с принцессой Дианой и с Камиллой / Фото: Getty Images

Игра в поло – одна из самых любимых у мужчин британской королевской семьи.

Во время первого брака принца Чарльза его первая жена принцесса Диана всегда приезжала его поддерживать на играх. Фотографы часто делали снимки, на которых Диана и Чарльз обнимаются и целуются.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Getty Images
Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Когда Чарльз женился во второй раз на Камилле Паркер-Боулз, она стала делать то же самое, приезжать на игры мужа и поддерживать его, а также целовать, как это делала ее предшественница. На этом фото Камилла посетила благотворительный матч по поло в Сайренсестере.

Принц Чарльз и принцесса Диана / © Getty Images
Принц Чарльз и принцесса Диана / Фото: Getty Images

Мы собрали несколько снимков, чтобы вспомнить, как это было в разные годы пока Чарльз играл в поло.

Принц Чарльз и Камилла / © Getty Images
Принц Чарльз и Камилла / Фото: Getty Images

Напомним, принца Уильяма и принцессу Кейт также фотографировали за поцелуями после игр в поло, хотя эта пара очень редко демонстрировала ранее свои чувства друг к другу на публике.

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