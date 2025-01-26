Поцелуй для Чарльза: как принцесса Диана и королева Камилла целовали его на играх с поло

Игра в поло – одна из самых любимых у мужчин британской королевской семьи.
Во время первого брака принца Чарльза его первая жена принцесса Диана всегда приезжала его поддерживать на играх. Фотографы часто делали снимки, на которых Диана и Чарльз обнимаются и целуются.
Когда Чарльз женился во второй раз на Камилле Паркер-Боулз, она стала делать то же самое, приезжать на игры мужа и поддерживать его, а также целовать, как это делала ее предшественница. На этом фото Камилла посетила благотворительный матч по поло в Сайренсестере.
Мы собрали несколько снимков, чтобы вспомнить, как это было в разные годы пока Чарльз играл в поло.
Напомним, принца Уильяма и принцессу Кейт также фотографировали за поцелуями после игр в поло, хотя эта пара очень редко демонстрировала ранее свои чувства друг к другу на публике.
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