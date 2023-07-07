Поцелуй победителю: принцесса Кейт снова проявила нежные чувства к мужу на публике

Вчера с бокалом вина и в красивом платье принцесса Уэльская приехала в клуб Guards Polo Club поддержать мужа на ежегодном благотворительном матче по поло. Уильям принял участие в благотворительном мероприятии Ассоциации поло США, оседлав оборону и забив гол, сравняв счет 2:2, а затем двинулся вперед и заработал призовое очко.

Поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

Поцелуй Кейт и Уильяма / Фото: Getty Images

После завершения матча принц Уэльский подошел к жене, чтобы обнять, а она одарила его скромный поцелуем. Более пылких объятий от королевской пары ждать не приходится, ведь они воздерживаются от публичных проявлений чувств друг к другу. Хотя иногда все же некоторые жесты и демонстрируют, как это было на службе в честь коронации Чарльза и Камиллы в Шотландии.

Забавно, что ровно год назад на таком же благотворительном матче фотографам также удалось сделать фото, где Кейт целует мужа после игры в поло.

Поцелуй Кейт и Уильяма в 2022 году / Фото: Getty Images

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