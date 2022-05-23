Поцелуй во время игры в поло: Меган и Гарри снова сравнили с Чарльзом и Дианой

Принц Гарри, даже живя в Америке, находит возможность сыграть в свое любимое поло. Вчера на одной из таких игр его сопровождала и жена Меган.
37-летний Гарри, который большую часть жизни занимался этим видом спорта вместе со своим старшим братом принцем Уильямом, присоединился к команде по поло Los Padres, а игра прошла в Санта-Барбаре. Команда забрала домой памятный трофей, который вручила Гарри его дорогая супруга Меган.
Герцогиня Сассекская в этот день появилась на публике в черно-белой блузке в горох, белых плиссированных шортах с высокой посадкой от бренда Khaite и в черной шляпе с широкими полями.
Меган поцеловала мужа во время вручения статуэтки, и публика мило отреагировала на это. Видео с мероприятия опубликовали на сайте Daily Mail. Вручая призы, герцогиня также поцеловала каждого члена команды в щеку.
Нежное проявление было далеко от напряженного и отстраненного поцелуя Чарльза и Дианы после его победы в поло в 1985 году, всего через четыре года после их свадьбы.
Супруги не впервые демонстрируют поцелуи на публике. После игры в Королевском поло-клубе графства Беркшир в 2018 году Меган также целовала мужа, когда ему вручали трофей.
Поклонники сравнивают, как принц Чарльз целовал жену принцессу Диану, когда она также вручала ему кубок после игры в поло в клубе Guards Polo Club в Виндзоре, Беркшир в 1985 и 1987 годах. И то, каким холодным был поцелуй Дианы и Чарльза, по сравнению с пылким поцелуем Меган и Гарри.
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