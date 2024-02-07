Почему Чарльз не рассказал, с каким типом рака он борется: бывший сотрудник дворца раскрыла причину

Бывший сотрудник по связям с общественностью короля Чарльза III Кристина Кириаку рассказала, почему монарх не раскрыл тип рака, который у него диагностирован.

Букингемский дворец отказался подтвердить тип рака, но известно, что это не рак простаты. Король начал регулярное лечение, но ему посоветовали отложить свои общественные обязанности, которые возьмет на себя его семья.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Во время дискуссии на программе "Доброе утро, Британия" ведущие Сюзанна Рид и Ричард Мэдли обсудили диагноз и спросили бывшего сотрудника монарха, на что Кристина Кириаку объяснила, что это побудит людей спекулировать на этой теме.

"Должна отметить, я бы не стала говорить больше. Они сказали, что обнаружена форма рака, и лично я бы не советовала идти дальше и говорить, какой тип рака. Я думаю, для этого есть много причин. Проблема в том, что чем больше информации вы даете, тем больше людей спекулируют. В ту секунду, когда они узнают, что это за рак, все начнут его искать, гуглить и говорить, что они знают кого-то, с кем такое случалось, и знают, через что королю придется пройти. Мы знаем, что он болен, у него какой-то тип рака, и его нужно лечить", - прокомментировала эксперт, пишет express.

В конце она добавила: "Я восприняла эту информацию, как очень позитивное заявление о том, что это излечимо. Надеюсь, я права".

Напомним, вчера король Чарльз и королева Камилла отправились из своего дома Кларенс-хаус в Сандрингем, где король будет проходить лечение в уединении. Вероятно, Чарльз также будет периодически наведываться в клинику в Лондоне.

Король Чарльз и королева Камилла в Лондоне / Фото: Getty Images

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