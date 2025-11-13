ТСН в социальных сетях

Почему фото Меган и Гарри с вечеринки Крис Дженнер загадочно исчезли из соцсетей

Герцог и герцогиня Сассекские посетили вечеринку в честь 70-летия Крис Дженнер, которая состоялась в прошлую субботу, 8 ноября, в Лос-Анджелесе.

Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

После вечеринки снимки Меган и Гарри разлетелись по соцсетям, так как ими поделилась сама именинница, а также ее дочери. Но очень быстро фотографии Сассекских исчезли из Instagram.

Стала известна настоящая причина, по которой Крис Дженнер и Ким Кардашьян удалили фотографии Меган Маркл и принца Гарри из своих постов в социальных сетях.

Именинница Крис Дженнер и пятеро ее дочерей, (слева на право): Хлое, Кортни, Ким, Кайли и Кендалл / © Крис Дженнер/Instagram

Журнал People сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские не дали согласия на то, чтобы их фотографии, сделанные на вечеринке, были опубликованы, и поставили галочку «нет» в форме согласия на фотосъемку, в результате чего размещенные в Instagram изображения были удалены.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Пара также подверглась критике за свой роскошный вечерний выход, так как он состоялся накануне Дня памяти павших — самого торжественного события в календаре королевской семьи.

