- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
Почему фото Меган и Гарри с вечеринки Крис Дженнер загадочно исчезли из соцсетей
Герцог и герцогиня Сассекские посетили вечеринку в честь 70-летия Крис Дженнер, которая состоялась в прошлую субботу, 8 ноября, в Лос-Анджелесе.
После вечеринки снимки Меган и Гарри разлетелись по соцсетям, так как ими поделилась сама именинница, а также ее дочери. Но очень быстро фотографии Сассекских исчезли из Instagram.
Стала известна настоящая причина, по которой Крис Дженнер и Ким Кардашьян удалили фотографии Меган Маркл и принца Гарри из своих постов в социальных сетях.
Журнал People сообщает, что герцог и герцогиня Сассекские не дали согласия на то, чтобы их фотографии, сделанные на вечеринке, были опубликованы, и поставили галочку «нет» в форме согласия на фотосъемку, в результате чего размещенные в Instagram изображения были удалены.
Пара также подверглась критике за свой роскошный вечерний выход, так как он состоялся накануне Дня памяти павших — самого торжественного события в календаре королевской семьи.