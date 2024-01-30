Почему Кейт и Уильям никогда не держатся за руки на публике: эксперт назвал причину

По мнению эксперта по языку тела, есть одна главная причина, по которой принц Уильям и принцесса Кейт предпочитают не проявлять публичную привязанность.

В отличие от принца Гарри и Меган Маркл принц Уильям и его супруга принцесса Кейт на публике никогда не держатся за руки. По мнению эксперта по языку тела Даррена Стэнтона, это, вероятно, связано с будущей ролью Уильяма в качестве короля.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Как будущие король и королева, они, вероятно, следуют примеру покойной королевы Елизаветы II, избегая публичного проявления привязанности во время официальных встреч.

"Кейт и Уильям сейчас играют очень важную роль в королевской семье как принц и принцесса Уэльские", — сказал он The Sun. "Поскольку они являются следующими в очереди на престол и готовятся однажды сами стать королем и королевой, они используют и следуют традиционным королевским протоколам покойной королевы", - пишет express.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Тем не менее несмотря на консервативный подход Кейт и Уильям нашли способ, как проявлять чувства и любовь друг к другу на публике. О милом жесте, который делает пара, мы рассказывали ранее.

Принц Уильям и принцесса Уэльская Кэтрин / Фото: Associated Press

Читайте также: