Почему принцесса Кейт и принц Уильям не взяли с собой восьмилетнего принца Луи на Уимблдон

Принцесса Кейт и принц Уильям с детьми / © Associated Press

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12 июля принц и принцесса Уэльские посетили финал мужского одиночного разряда Уимблдонского теннисного турнира вместе со своими двумя старшими детьми -12-летним принцем Джорджем и 11-летней принцессой Шарлоттой. Младшего 8-летнего сына принца Луи они с собой не взяли.

Принц Луи Уэльский не присоединился к семье, хотя его брат и сестра дебютировали на Уимблдоне в том же возрасте, в которой он сейчас пребывает.

Принцесса Уэльская с детьми принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой / © Associated Press

Хотя точная причина, по которой Луи не присоединился к игре, неясна, этому могли способствовать несколько факторов. Возможно, принц Уильям и принцесса Кейт посчитали, что день матча будет слишком долгим для их младшего сына, или же места в королевской ложе были ограничены, пишет People.

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Несмотря на свое название, приглашения в Королевскую ложу координируются официальными лицами Уимблдона, а не британской королевской семьей, и это помещение используется для приема друзей и гостей престижного турнира.

Принц Луи / © Associated Press

Как покровительница Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета, Кейт обычно занимает место в Королевской ложе во время финалов Уимблдона. Хотя она и брала с собой старших детей, Королевская ложа традиционно не считается местом, подходящим для детей.

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