Почему король Чарльз и принц Уильям очень быстро раздражаются: эксперт назвал главную причину

Принц Уильям и король Чарльз

Автор книги «Да, мэм: Тайная жизнь королевских слуг» Том Куинн цитирует бывшего слугу королевского дворца, который описывает «придирчивое» поведение как короля Чарльза, так и его сына, принца Уильяма.

Он пишет, что поскольку члены королевской семьи — особенно мужчины — с раннего возраста воспитываются в духе серьезного отношения к своей работе, а порой и к самим себе, они редко тратят время на выполнение рутинных задач, которые большинство из нас делает сами. Однако многие из этих задач должны быть выполнены, прежде чем они смогут даже выйти за пределы дворца, пишет express.

«Костюмы необходимо выгладить и разложить после предварительной консультации накануне вечером, обувь нужно начистить, галстуки выбрать. Ванны нужно набирать в одно и то же время каждый день. Король Чарльз и принц Уэльский Уильям склонны к истерикам, если что-то делается не по их желанию», пишет автор.

«Они оба довольно быстро раздражаются, потому что на протяжении всей своей жизни им делали подобные вещи, поэтому они очень придирчивы. Для них это естественно. А люди, которым с детства все делают за них, как правило, довольно избалованы и склонны к раздражительности, потому что понятия не имеют, сколько работы требуется для стирки и глажки, полировки и шитья, если они никогда ничего из этого не делали сами», говорит экс-слуга.

Цитируемый источник добавляет: «Я не знаю, где бы был Уильям без Кейт — в ее детстве не все делали за нее, поэтому она успокаивает его, когда он немного капризничает. Она говорит, что иногда к нему нужно относиться как к четвертому ребенку!».

