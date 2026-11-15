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Почему король Чарльз отказывается выбрасывать даже испорченную еду
Новый документальный фильм о королевской семье дает захватывающее представление об экологически сознательном короле Чарльзе III.
Как рассказал его бывший королевский повар Висен Аненден, король Чарльз настолько полон решимости избежать пищевых отходов, что настаивает на том, чтобы испорченные части фруктов и сыра были срезаны, вместо того чтобы выбрасывать все целиком.
78-летний монарх, который более пяти десятилетий посвятил защите окружающей среды, страстно желает сохранить планету и считает, что сокращение пищевых отходов является важной частью более устойчивого образа жизни, пишет Ок!.
Это откровение прозвучало в новом документальном фильме телеканала Channel 5 «Чарльз и Уильям: Спасая мир», который рассказывает о многолетней страсти короля к защите окружающей среды и о том, как его старший сын, 44-летний принц Уильям, следует его примеру.
«Король считал, что пищевых отходов просто не существует», — объясняет его бывший повар. «Например, бывают такие вещи, как сыр или, в частности, какой-нибудь фрукт, когда вы считаете, что он на пороге смерти, и думаете: "О, я не могу ему это подать", а он приходит и говорит: "Нет, нет, нет, я это съем, не выбрасывайте. Я сохраню это на завтра"». «То есть, ты просто, по сути, вырезаешь гнилые кусочки, чтобы отдать ему, а он ничего не выбрасывает, абсолютно ничего», - вспоминает шеф.
В новом фильме рассказывается о том, как два поколения членов королевской семьи используют свое влияние для решения некоторых из самых серьезных экологических проблем, стоящих перед планетой.