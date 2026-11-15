Почему король Чарльз отказывается выбрасывать даже испорченную еду

Король Чарльз / © Associated Press

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Как рассказал его бывший королевский повар Висен Аненден, король Чарльз настолько полон решимости избежать пищевых отходов, что настаивает на том, чтобы испорченные части фруктов и сыра были срезаны, вместо того чтобы выбрасывать все целиком.

78-летний монарх, который более пяти десятилетий посвятил защите окружающей среды, страстно желает сохранить планету и считает, что сокращение пищевых отходов является важной частью более устойчивого образа жизни, пишет Ок!.

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Король Чарльз / © Associated Press

Это откровение прозвучало в новом документальном фильме телеканала Channel 5 «Чарльз и Уильям: Спасая мир», который рассказывает о многолетней страсти короля к защите окружающей среды и о том, как его старший сын, 44-летний принц Уильям, следует его примеру.

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«Король считал, что пищевых отходов просто не существует», — объясняет его бывший повар. «Например, бывают такие вещи, как сыр или, в частности, какой-нибудь фрукт, когда вы считаете, что он на пороге смерти, и думаете: "О, я не могу ему это подать", а он приходит и говорит: "Нет, нет, нет, я это съем, не выбрасывайте. Я сохраню это на завтра"». «То есть, ты просто, по сути, вырезаешь гнилые кусочки, чтобы отдать ему, а он ничего не выбрасывает, абсолютно ничего», - вспоминает шеф.

Король Чарльз / © Getty Images

В новом фильме рассказывается о том, как два поколения членов королевской семьи используют свое влияние для решения некоторых из самых серьезных экологических проблем, стоящих перед планетой.

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