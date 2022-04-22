Почему королева Елизавета II празднует день рождения дважды

Фактический день рождения монарха – 21 апреля, а отмечает она его в первую субботу июня.

Так сложилась традиция, что день своего рождения королева Елизавета II проводит уединенно, со своей семьей и близкими.

А вот публично этот праздник отмечают всей Британией в первую субботу июня. В этом году это празднование совпадает еще и с выходными в честь платинового юбилея монарха. Ближайшие члены семьи Елизаветы собираются на балконе Букингемского дворца посмотреть парад Trooping the Colour. И именно в этом и кроется настоящая причина того, почему же день рождения отмечается дважды.

Королева Елизавета II с семьей на балконе / Associated Press

Традиция восходит к королю Георгу II, который в 1748 году совместил ежегодный летний военный марш с празднованием своего дня рождения, хотя родился король в октябре. С тех пор у правящего монарха есть возможность отметить официальный день рождения летом, потому что лето - идеальное время для проведения парада.

Парад в честь королевы Елизаветы II / Associated Press

Когда сын королевы – принц Чарльз – взойдет на трон, он, скорее всего, также переймет эту традицию, ведь его день рождения в ноябре, не лучшее время для парада.

А вот принц Уильям родился 21 июня – идеальное время, чтобы совместить два праздника – частный день рождения и масштабный парад.

Принц Чарльз и принц Уильям / Getty Images

Напомним, в Нидерландах день рождения монарха отмечают также весьма масштабно, этот праздник носит статус национального дня и проходит ежегодно 27 апреля.

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