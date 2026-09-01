- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 1878
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему королева Метте-Марит не пришла поддержать своего мужа Гокона VIII во время его принесения присяги в парламенте
Одна из самых известных представительниц королевской семьи осталась за пределами торжественного зала — и на это была веская причина.
Во вторник, 1 сентября 2026 года, король Хокон VIII принес присягу на верность Конституции в Стортинге. Это один из важнейших конституционных актов, связанных с наследованием престола.
Во время церемонии король взял на себя обязательство править в соответствии с Конституцией и законами Норвегии. Поддержать нового монарха пришли кронпринцесса Ингрид Александра, королева Соня и принц Сверре Магнус, однако на этом важном мероприятии Гокон не сопровождала его супруга Метте-Марит, которая теперь носит титул королевы-консорта Норвегии.
Однако причина отсутствия королевы была связана с проблемами со здоровьем. В июне этого года 53-летняя Метте-Марит перенесла операцию по пересадке лёгких из-за диагностированного у неё легочного фиброза.
«После трансплантации легких нередко возникают осложнения. С момента операции у королевы уже несколько раз возникали осложнения, в том числе и сегодня. В связи с этим королева должна находиться под наблюдением в течение всего дня. Поэтому, к сожалению, сегодня она не сможет присутствовать на церемонии принесения присяги в Стортинге», — говорится вкомментарии врача-пульмонолога Ари Холма из Национального госпиталя Норвегии, который поделился этой информацией с Дворцом.
Зато во время торжеств короля сопровождала дочь — 22-летняя наследница.
«Её Королевское Высочество кронпринцесса Ингрид Александра будет сопровождать Его Величество короля. Королева Соня и принц Сверре Магнус будут наблюдать за церемонией принесения присяги из зала Стортинга», — добавляется в заявлении Дворца.
Однако за день до этого король Хокон VIII и королева Метте-Марит вместе с королевой Соней и принцессой Мартой Луизой вышли на Дворцовую площадь, чтобы посмотреть на цветы, которые люди оставили в знак скорби после смерти короля Харальда V, и поздороваться с публикой.