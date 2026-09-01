Почему королева Метте-Марит не пришла поддержать своего мужа Гокона VIII во время его принесения присяги в парламенте

Королева Метте-Марит / © Getty Images

Реклама

Во вторник, 1 сентября 2026 года, король Хокон VIII принес присягу на верность Конституции в Стортинге. Это один из важнейших конституционных актов, связанных с наследованием престола.

Во время церемонии король взял на себя обязательство править в соответствии с Конституцией и законами Норвегии. Поддержать нового монарха пришли кронпринцесса Ингрид Александра, королева Соня и принц Сверре Магнус, однако на этом важном мероприятии Гокон не сопровождала его супруга Метте-Марит, которая теперь носит титул королевы-консорта Норвегии.

Реклама

Кронпринцесса Ингрид Александра с отцом во время его принесения присяги / © Associated Press

Однако причина отсутствия королевы была связана с проблемами со здоровьем. В июне этого года 53-летняя Метте-Марит перенесла операцию по пересадке лёгких из-за диагностированного у неё легочного фиброза.

Реклама

«После трансплантации легких нередко возникают осложнения. С момента операции у королевы уже несколько раз возникали осложнения, в том числе и сегодня. В связи с этим королева должна находиться под наблюдением в течение всего дня. Поэтому, к сожалению, сегодня она не сможет присутствовать на церемонии принесения присяги в Стортинге», — говорится вкомментарии врача-пульмонолога Ари Холма из Национального госпиталя Норвегии, который поделился этой информацией с Дворцом.

Зато во время торжеств короля сопровождала дочь — 22-летняя наследница.

«Её Королевское Высочество кронпринцесса Ингрид Александра будет сопровождать Его Величество короля. Королева Соня и принц Сверре Магнус будут наблюдать за церемонией принесения присяги из зала Стортинга», — добавляется в заявлении Дворца.

© Associated Press

Однако за день до этого король Хокон VIII и королева Метте-Марит вместе с королевой Соней и принцессой Мартой Луизой вышли на Дворцовую площадь, чтобы посмотреть на цветы, которые люди оставили в знак скорби после смерти короля Харальда V, и поздороваться с публикой.

Реклама

Королевская семья Норвегии

Новости партнеров