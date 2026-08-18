Почему Меган Маркл была нежеланной гостьей после смерти покойной королевы Елизаветы II в Балморале

Меган Маркл / © Getty Images

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Том Боуэр, автор новой книги «Предательство», подробно описывает утро последнего дня правления королевы Елизаветы II, 8 сентября 2022 года.

В то утро, как пишет автор, Чарльзу позвонили и сообщили, что его мать тяжело больна, и он немедленно отправился на вертолете в замок Балморал, ее любимую резиденцию в Шотландии, где она провела последние недели своей жизни, пишет Hello!.

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Замок Балморал в Шотландии / © Getty Images

Он позвонил обоим своим сыновьям, принцу Уильяму и принцу Гарри, чтобы сообщить эту новость, и посоветовал им отправиться в аэропорт Нортхолт в Западном Лондоне, где их будет ждать самолет, который доставит их в Шотландию.

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Но, как утверждает автор, в коттедже Фрогмор в Виндзоре Гарри и его жена Меган Маркл обсуждали ситуацию. Он также написал о реакции Чарльза, когда тот узнал, что герцогиня Сассекская планирует присоединиться к мужу и отправиться на север.

Том Боуэр пишет: «Когда Чарльз услышал, что Меган намерена приехать, он позвонил Гарри. Это неприемлемо, сказал Чарльз».

Позже он объясняет причину, по которой ее присутствие было «нежелательным», утверждая, что Меган «отказалась» от приглашения королевы посетить Балморал.

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Он говорит: «Поскольку Меган отказывалась от приглашений королевы в Балморал при жизни королевы, после ее смерти ей там не рады. Разделять свое горе с Меган, которая порочила монархию, было немыслимо, — сказал Чарльз. — Он считал, что до самой смерти его мать была потрясена нелояльностью Гарри». Гарри был «возмущен» такой реакцией, утверждает автор.

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«Чарльз закончил их спор, сообщив, что Кейт тоже не приедет, так что Меган не стала объектом насмешек», — добавил Боуэр. «Все еще кипя от ярости, Гарри обнаружил, что Уильям, не желая больше ждать, приказал самолету взлететь».

Принцесса Кейт, принц Уильям, принц Гарри, Меган Маркл / © Associated Press

В 2019 году появились сообщения о том, что Гарри и Меган не посетили королеву в Балморале в том году, поскольку их сыну, принцу Арчи , было всего четыре месяца. Однако это так и не было подтверждено.

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