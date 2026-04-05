Почему Меган Маркл была нежеланной гостьей в Балморале после смерти королевы Елизаветы II

В этом месяце много вспоминается о королеве Елизавете II, так как монарху 21 апреля исполнилось бы 100 лет.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Макрл / © Associated Press

Когда она умерла 8 сентября 2022 года в замке Балморал, в Шотландии, ее родные и близкие съехались в поместье, чтобы проститься с ней. Но Меган Маркл — жена принца Гарри — была тогда нежелательной гостьей.

В своей новой книге «Предательство» автор Том Боуэрс написал: «Когда Чарльз услышал, что Меган намерена приехать, он позвонил Гарри. Это было неприемлемо, сказал Чарльз».

Герцогиня Сассекская / © Associated Press

Хотя позже герцогиня Сассекская присутствовала на похоронах покойной королевы 19 сентября 2022 года, сообщается, что Меган не пригласили присоединиться к членам королевской семьи у ее постели в день ее смерти. По имеющимся данным, король Чарльз позвонил своему младшему сыну, чтобы объяснить, что его жене не будут рады в Балморале, где покойная королева провела свои последние дни, узнав, что Гарри очень хотел, чтобы Меган приехала поддержать его, пишет express.

Затем мистер Боуэрс добавил, что Меган «нежеланна» из-за того, сколько раз она «отказывалась» присоединиться к королевской семье в Балморале. «Поскольку Меган отказывалась от приглашений королевы в Балморал при жизни королевы, она была нежеланной гостьей после своей смерти», — пишет автор.

Королева Елизавета II / © Associated Press

«Разделять свое горе с Меган, которая порочила монархию, было немыслимо, — сказал Чарльз. — Он считал, что до самой смерти его мать была потрясена неверностью Гарри». Также сообщалось, что Чарльз сказал своему сыну, что принцесса Кэтрин тоже не присутствовала, так что не только Меган осталась за бортом.

Принц Гарри был «возмущен» такой реакцией, он приехал на прощание с бабушкой один.

