Почему Меган Маркл стала чаще показывать фото детей в блоге: эксперт назвала причину

Меган Маркл / © Associated Press

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Буквально на днях Меган показывала, как вместе с детьми собирала цветы в их саду в доме в Монтесито, где живет семья. Также ранее Меган показывала, как ее дети помогают ей с выпечкой и приготовлением пищи.

Лица детей не видны ни на видео, ни на фотографиях, чтобы скрыть их личную жизнь от внимания прессы и папарацци.

Меган Маркл / © Associated Press

Бывший политик Надин Доррис в своей статье в Daily Mail порассуждала на тему: «Итак, после многих лет сокрытия Арчи и Лилибет из виду — за исключением публикации санкционированных изображений — почему они вдруг появились сейчас? „Не потому ли, что их присутствие может быть воспринято как помощь амбициозному образу жизни Меган As Ever, который продвигает идею совершенства в доме и радостной семейной жизни, поскольку она проецирует типично калифорнийский образ материнства и яблочного пирога?“, — пишет эксперт в своей статье, которую цитирует издание express.co.uk.

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Госпожа Доррис также коснулась влияния подкаста Меган «Исповедь женщины-основательницы», прежде чем добавить: «Я понимаю, что Гарри был непреклонен в том, что жизнь его детей будет скрыта от общественного внимания, что неизбежно для их кузенов Джорджа, Шарлотты и Луи, оставшихся в Великобритании.

«Внезапно в аккаунте Меган в Instagram появились милые видеоролики с детьми — верный способ попасть в заголовки газет и на сайты СМИ по всему миру. „Я не могу искренне поверить, что Гарри будет полностью доволен тем, что его детей будут видеть в социальных сетях в таком виде“.

Меган и ее дочь Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Таким образом эксперт считает, что Меган использует фотографии своих детей, чтобы привлечь больше внимание к своему бренду, при этом оставляя их лица закрытыми. Ну а принц Гарри, очевидно, не возражает.