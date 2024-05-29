Почему младший сын королевы Елизаветы II никогда не пожимает руки людям: интересная причина

Принц Эдвард, как и его старшие братья и сестра исполняет королевские обязанности так как является работающим на корону членом семьи.

60-летний герцог Эдинбургский, как оказалось, никогда не пожимает руки людям во время своих публичных выходов (речь идет о простых людях, пришедших поприветствовать члена королевской семьи). И у него есть веская на это причина.

Во время одного из мероприятий принц сказал, что если он будет пожимать руки абсолютно всем, то его руки "попросту отваляться", - цитирует его слова издание express.co.uk. Принц просто машет всем рукой.

Принц Эдвард / Фото: Associated Press

"Мне бы очень хотелось пожать друг другу руки, но вы видели, сколько здесь людей? Они бы отвалились!", - сказал однажды во время такой рабочей прогулки Эдвард. "Я пытаюсь избежать этого только потому, что, если я сделаю это один раз, мне придется пожимать всем руки", - продолжил он.

Принц Эдвард и герцогиня Эдинбургская Софи / Фото: Associated Press

Герцог и герцогиня Эдинбургские взяли на себя еще больше обязанностей после восшествия на престол короля Чарльза III. Также Софи стала единственной, кто из членов британской королевской семьи приезжал в Украину во время вторжения России.

Читайте также: