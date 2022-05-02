Почему мы ссоримся с родными во время войны

Почему мы ссоримся с родными во время войны

Возможно ли во время войны не ссориться со своими родными? Этот вопрос волнует многих.

Телеграм-канал "Психологическая поддержка" утверждает, что невозможно. Ссоры происходят потому, что агрессия идет со всех сторон и находит выход из-за чрезмерного потребления пищи или из-за ссор. Психолог и телесно-ориентированный терапевт Ярослава Федорчук рассказывает, что же с этим делать.

Вместо обвинений вы можете сказать:

"Я сейчас очень злюсь из-за ощущения беспомощности. Мне страшно, и я не понимаю, что будет завтра. Я не чувствую себя в безопасности. Давай мы с тобой как партнеры подумаем, что можем сделать".

Женщины более пластичны и эмоциональны сейчас, им легче перерабатывать подобную информацию. Мужчины, напротив, все держат в себе, консервируют страхи, им с этим посложнее. Потому осторожнее с критикой к своему партнеру.

Старайтесь использовать принцип бутерброда: хороший акцент – конструктивная критика – хороший акцент

Так критика будет восприниматься партнером правильно.

Например, мужчина сказал вам что-нибудь неприятное, вы ему можете ответить: "Послушай, я очень тебя ценю и люблю как своего мужа/партнера, но твои слова меня сейчас очень ранят/злят и т.д. Не поступай так, пожалуйста. Прошу тебя опираться на свою рациональную часть и быть для нас защитником. Мы со всем справимся".

Сопротивления сыплются сейчас у всех, потому что люди чувствуют невероятное беспомощность. Если у вас есть силы и желания, можете устроить ритуал переговоров. К примеру, каждый вечер в 18:00 садиться вместе, чтобы поговорить.

Задайте следующие вопросы:

•как ты сегодня?

•чем я могу помочь тебе?

•что с тобой? Я, например, злюсь на то и то. Ты как?

• давай искать компромисс, если это возможно.

Война закончится и следует сделать все возможное, чтобы сохранить отношения.

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