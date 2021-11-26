Почему принцесса Беатрис не крестила дочь вместе с сыновьями Зары Тиндалл и своей сестры Евгении

В прошлое воскресенье состоялись двойные королевские крестины в Королевской часовне Всех Святых в Виндзоре. Королева Елизавета II присутствовала на крещении своих правнуков – Августа Филиппа и Лукаса Филиппа, детей принцессы Евгении и Зары Тиндалл.

Многие наверняка задумывались, а почему бы не сделать эти двойные крестины тройными и не крестить еще и дочь принцессы Беатрис – Сиенну? 33-летняя внучка королевы – принцесса Беатрис родила дочь в сентябре 2021 года в больнице Челси и Вестминстере в Лондоне. Конечно, мы не знаем официальных причин. Одной из них может быть возраст малышки Сиенны, которой всего два месяца. Но, с другой стороны, Кейт и Уильям Кембриджские приблизительно в таком же возрасте крестили своих детей – принца Джорджа в три месяца, принцессу Шарлотту – в два и принца Луи – в три месяца.

Принц Луи и его мама герцогиня Кэтрин / Getty Images

Еще есть мнение, что Беатрис и ее муж Эдоардо хотят устроить более пышные крестины для своей дочери, поскольку пышную свадьбу из-за пандемии им организовать не удалось.

Также читайте Елизавета II и ее родственники: кем работают члены британской королевской семьи

А может быть, принцесса Йоркская Беатрис посчитала, что крестить двух мальчиков, названных в честь покойного принца Филиппа, мужа королевы, да еще и на следующий день после годовщины свадьбы Елизаветы и Филиппа – это отличная идея, чтобы поддержать Ее Величество в эти дни. И вмешиваться в процесс Беатрис попросту не хотела. Это была первая годовщина свадьбы, которую королева Елизавета II провела, как вдовствующий монарх, и прекрасно, что ее поддерживали в этот день родные.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Getty Images

Читайте также: