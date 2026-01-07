Свадьба Кейт и Уильяма / © Associated Press

Ее улыбка, элегантный стиль и естественность не оставляют равнодушными, а самоирония, искренность и невероятное трудолюбие вместе с поддержкой принца Уильяма превратили их союз в символ современной королевской семьи.

Кейт и Уильям в день помолвки, 16 ноября 2010 года / © Associated Press

В издательстве «Лаборатория» вышла книга Роберта Джобсона «Кэтрин, принцесса Уэльская», в которой читатель сможет подробнее ознакомиться с биографией будущей королевы-консорта Великобритании. Книга также открывает неизвестные подробности жизни Кэтрин. Там описывается и роскошная свадьба Уэльских и некоторые подробности, о которых публика раньше не знала.

Книга о принцессе Уэльской

Не секрет, что во время свадьбы принц Уильям отказался одевать обручальное кольцо на свой палец, поскольку так, как и его дед принц Филипп, Уильям не любит носить украшения. А вот Кэтрин гордо носила кольцо матери принца с сапфиром и бриллиантами, а на свадьбе придержалась королевской традиции: ее венчальное кольцо отлили из большого самородка валлийского золота, из которого изготавливают королевские кольца с 1923 года.

Принц Уильям одевает кольцо на палец Кейт во время их венчания / © Associated Press

«Справедливости ради стоит отметить, что Кэтрин вошла в королевскую семью на десять лет старше, гораздо взрослее и мудрее, чем ее покойная свекровь Диана. Но несмотря на это перспектива королевских обязанностей и общение с общественностью может пугать, если до сих пор такого опыта не было. Никто не хотел повторения истории», — пишет автор.

Свадьба Кейт и Уильяма, 29 апреля 2011 года / © Associated Press

Что ж за почти пятнадцать лет брака Кейт и Уильяма можно смело говорить о том, что их союз стал только окрепшим, а трудности, с которыми пара столкнулась не так давно, только еще больше укрепили их семью.

Принц Уильям и принцесса Кейт / © Getty Images

Напомним, что книга вышла в период рождественских праздников и как раз к 44-му дню рождения принцессы Уэльской, который она празднует 9 января и уже доступна в книжных магазинах-партнерах по всей территории Украины. Издание дополнено уникальными фотографиями, которых вы точно еще не видели.