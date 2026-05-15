Почему принцесса Анна решила не давать своей дочери Заре Тиндалл королевский титул в день ее рождения

Принцесса Анна и Зара Тиндалл

Старшая внучка покойной королевы Елизаветы II не носит титул Ее Королевского Высочества, несмотря на то, что является дочерью принцессы и находится в линии престолонаследия Великобритании.

Дело в том, что принцесса Анна решила не давать своим детям, Заре и Питеру Филлипсам, почетных титулов при их рождении.

«Думаю, им было, вероятно, проще, и, думаю, большинство людей согласится, что у титулов есть и недостатки», — сказала принцесса Анна в интервью Vanity Fair в 2020 году. «Поэтому я думаю, что это было, вероятно, правильным решением».

Отказавшись от присвоения им титулов, принцесса Анна предоставила своему сыну и дочери большую свободу.

«Хотя они и познали жизнь за стенами дворца, у них также была свобода заниматься своими интересами и карьерой. Зара не получает государственного финансирования, но ее спортивные достижения принесли ей признание и спонсорскую поддержку, как и ее мужу Майку, чья известность как бывшего капитана сборной Англии по регби также привлекла к ней внимание», — рассказала эксперт журналу Hello!.

За эти годы Зара заключила множество контрактов, в том числе с Land Rover, Samsung, Musto, Artemis, Rolex, а также Magic Millions и Calleja. В 2011 году наездница была назначена послом Samsung в Великобритании на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, где она участвовала и завоевала серебряную медаль, которой ее наградила мать принцесса Анна.

Принцесса Анна наградила Зару Тиндалл серебрянной медалью на Олимпийских играх 2012 в Лондоне

Несколькими годами ранее, в 2006 году, Зара стала почетным представителем Rolex, а в 2009 году — амбассадором бренда Musto. Племянница короля Чарльза разрабатывала одежду для последнего, а в 2024 году стала лицом коллаборации Musto и Fairfax & Favor. В следующем году, в 2025 году, Зара официально стала амбассадором Fairfax & Favor и была «в восторге» от этого предложения.

Помимо различных сделок, в 2020 году Зара заняла должность неисполнительного директора ипподрома Челтнем. На скачках в Челтнеме ее и ее семью можно увидеть очень часто.

Публично Зара Тиндалл не раз говорила, что рада, что ей не дали титул в детстве. В интервью газете The Times в 2015 году она сказала:

«Мне очень повезло. Мои родители не дали нам титулов, поэтому у нас было более нормальное воспитание. Как только у тебя появляется титул, от него очень трудно избавиться. У людей уже есть представление о тебе еще до того, как они тебя встретят. Нам с братом очень повезло в этом плане, мы смогли найти свой собственный путь в жизни и просто двигаться дальше».

