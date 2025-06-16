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Почему принцесса Елизавета и принцесса Маргарет часто были одеты одинаково
На протяжении всего детства и юности принцесса Елизавета и принцесса Маргарет всегда носили одинаковые наряды.
Это было мило и являлосьважной частью создания королевского имиджа, а также показывало королевскую семью как единое, близкое и любящее целое.
Такой стиль принцесс также помогал предотвратить соперничество между сестрами и всегда поощрял их быть особенно близкими. Но весьма примечательно, что даже когда они выросли и развили свой собственный вкус, все еще носили похожие наряды. А когда платья Елизаветы и Маргарет все же отличались, то все равно были небольшие сходства в образах, например, жемчужное ожерелье, похожий макияж или оттенки нарядов.
Ниже предлагаем посмотреть случаи, когда сестры появлялись в похожих образах.