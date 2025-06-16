Почему принцесса Елизавета и принцесса Маргарет часто были одеты одинаково

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

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Это было мило и являлосьважной частью создания королевского имиджа, а также показывало королевскую семью как единое, близкое и любящее целое.

Такой стиль принцесс также помогал предотвратить соперничество между сестрами и всегда поощрял их быть особенно близкими. Но весьма примечательно, что даже когда они выросли и развили свой собственный вкус, все еще носили похожие наряды. А когда платья Елизаветы и Маргарет все же отличались, то все равно были небольшие сходства в образах, например, жемчужное ожерелье, похожий макияж или оттенки нарядов.

Ниже предлагаем посмотреть случаи, когда сестры появлялись в похожих образах.

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Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Getty Images

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Getty Images

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Getty Images

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press

Принцесса Елизавета и принцесса Маргарет / © Associated Press