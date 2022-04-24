Почему Зеленский носит обручальное кольцо на среднем пальце

Украшение на этом пальце президент носит уже много лет.

Ежедневно взгляды миллионов украинцев прикованы к экранам, когда к нам обращается наш президент Владимир Зелинский. В своих обращениях гарант рассказывает о последних победах на фронте, важных событиях и подбадривает веру в нашу победу. Также Зеленский регулярно выступает в перед международными организациями и политиками.

Ранее мы уже подробно разбирали гардероб президента, где рассказывали о брендах, которые он носит и сколько они стоят. Однако остался еще один интересующий многих вопрос - почему Владимир Зеленский носит обручальное кольцо не на безымянном пальце, а на среднем.

Владимир Зеленский / Associated Press

Ответ оказался очень прост и его Зеленский дал в одном из своих старых интервью.

"Ношу обручальное кольцо на среднем пальце последние года. Когда женился, был немного плотнее, а потом сбросил в весе и кольцо стало большим для безымянного пальца. Надел на средний. Супруга предлагала сходить в ювелирный салон и уменьшить его, но я уже привык, что ношу его на среднем пальце", - рассказывал когда-то СМИ Зеленский.

Владимир Зеленский / Associated Press

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