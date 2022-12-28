Почетному императору Японии Акихито исполнилось 89 лет: опубликовали новые фото монарха

Почетный император Японии Акихито и его супруга – почетная императрица Митико снялись в новой фотосессии.

На днях почетному императору Японии Акихито исполнилось 89 лет. По этому поводу Управление Императорского двора предоставило фотобанкам официальные портреты монарха.

Почётный император Японии Акихито / Фото: Associated Press

На снимках Акихито позирует со своей женой – почетной императрицей Митико. Они выглядят очень мило вместе.

Почётный император Японии Акихито и бывшая императрица Митико / Фото: Associated Press

Монарх одет в серый клетчатый пиджак, серый трикотажный жилет, белую рубашку, серые брюки и полосатый галстук.

Почётный император Японии Акихито / Фото: Associated Press

Почетная императрица Митико для фотосессии выбрала бежевое полупальто с поясом, серые широкие брюки и светло-бежевые перчатки с мехом. На шее у нее был черный меховой воротник.

Фотосессия супругов состоялась в саду императорской резиденции Акасака в Токио.

Почётный император Японии Акихито и бывшая императрица Митико / Фото: Associated Press

Напомним, Акихито является 125-м императором Японии, правившим с 1989 по 2019 годы. 30 апреля 2019 года император Акихито добровольно покинул престол и ушел на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.

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