Почтенные гости на показе Dior: Брижит Макрон – в коротком платье, королева Соня – в плиссированной юбке

В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Dior. Фэшн-шоу посетили уважаемые гости – первая леди Франции Брижит Макрон и королева Норвегии Соня, которые сфотографировались вместе с гендиректором Модного дома Дельфиной Арно.

Брижит предстала там в элегантном черном наряде, состоявшем из платья до колен и жакета в гусарском стиле, украшенном двумя жемчужинами. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми туфлями и черной сумкой с серебряной фурнитурой.

Брижит Макрон и королева Соня / Фото: Getty Images

Первая леди сделала объемную укладку, любимый макияж смоки-айс, шею украсила жемчужным ожерельем, запястье – нежным золотым браслетом с жемчугом, а пальцы – бриллиантовыми кольцами.

Королева Соня была одета в черную блузку и черную плиссированную юбку макси. Сверху она накинула пастельно-розовый платок с принтом Dior и обула черные туфли. Аккуратная укладка, нежный макияж и жемчужные и золотые украшения завершили аутфит королевы.

Напомним, Брижит Макрон в голубой кожанке и свитере в рубчик пришла на выставку известного дизайнера.

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