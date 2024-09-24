Почтенные гости на показе Dior: Брижит Макрон – в коротком платье, королева Соня – в плиссированной юбке

Французский Дом моды презентовал коллекцию весна-лето 2025 года.
В Париже в рамках Недели моды состоялся показ Dior. Фэшн-шоу посетили уважаемые гости – первая леди Франции Брижит Макрон и королева Норвегии Соня, которые сфотографировались вместе с гендиректором Модного дома Дельфиной Арно.
Брижит предстала там в элегантном черном наряде, состоявшем из платья до колен и жакета в гусарском стиле, украшенном двумя жемчужинами. Наряд она скомбинировала с черными замшевыми туфлями и черной сумкой с серебряной фурнитурой.
Первая леди сделала объемную укладку, любимый макияж смоки-айс, шею украсила жемчужным ожерельем, запястье – нежным золотым браслетом с жемчугом, а пальцы – бриллиантовыми кольцами.
Королева Соня была одета в черную блузку и черную плиссированную юбку макси. Сверху она накинула пастельно-розовый платок с принтом Dior и обула черные туфли. Аккуратная укладка, нежный макияж и жемчужные и золотые украшения завершили аутфит королевы.
Напомним, Брижит Макрон в голубой кожанке и свитере в рубчик пришла на выставку известного дизайнера.
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