Почти 50 лет назад: королева Испании София носила похожий наряд, как у королевы Камиллы

На фото, которое было сделано в 1975 году запечатлены король Хуан Карлос I, его жена королева София и двое детей – принц Фелипе (нынешний король Испании Филипп VI) и его сестра принцесса Кристина (та самая, которая недавно развелась с мужем).

Снимок сделали 27 ноября 1975 года на ступенях церкви Лос-Херонимос в Мадриде после мессы Te Deum, на которой присутствовали испанские и иностранные приглашенные высокопоставленные лица.

Король Хуан Карлос I, королева София, принц Фелипе и принцесса Кристина, фото 1975 года / Фото: Associated Press

Молодая королева София была одета в платье-пальто, которое напомнило нам свадебный образ королевы Камиллы. В нем на тот момент будущая королева появилась на службе благословения в часовне Святого Георгия. Это было платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой от дизайнера Робинсона Валентайна и в необычной шляпе, которую создал Филипп Трейси.

Король Чарльз III и королева Камилла в день своей свадьбы / Фото: Associated Press

Королева София надела традиционный головной убор испанок – мантилью и колье (похоже с рубинами) на шею, она была в белых перчатках, а в руках держала сумку на ремешке-цепочке.

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