Почти 50 лет назад: королева Испании София носила похожий наряд, как у королевы Камиллы

На этом архивном фото запечатлена испанская королевская семья.
На фото, которое было сделано в 1975 году запечатлены король Хуан Карлос I, его жена королева София и двое детей – принц Фелипе (нынешний король Испании Филипп VI) и его сестра принцесса Кристина (та самая, которая недавно развелась с мужем).
Снимок сделали 27 ноября 1975 года на ступенях церкви Лос-Херонимос в Мадриде после мессы Te Deum, на которой присутствовали испанские и иностранные приглашенные высокопоставленные лица.
Молодая королева София была одета в платье-пальто, которое напомнило нам свадебный образ королевы Камиллы. В нем на тот момент будущая королева появилась на службе благословения в часовне Святого Георгия. Это было платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой от дизайнера Робинсона Валентайна и в необычной шляпе, которую создал Филипп Трейси.
Королева София надела традиционный головной убор испанок – мантилью и колье (похоже с рубинами) на шею, она была в белых перчатках, а в руках держала сумку на ремешке-цепочке.
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