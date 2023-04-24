Почти идеальный: княгиня Шарлин показала маникюр любимого оттенка

Красный цвет в маникюре – вечная классика. Этот цвет нечасто выбирают для покрытия ногтей королевские особы, но только не княгиня Монако Шарлин.

Красный - один из самых частых оттенков, который использует в маникюре супруга князя Альбера II.

Княгиня Шарлин с детьми принцессой Габриэллой и принцем Жаком / Фото: Getty Images

На выходных княгиня Шарлин вместе с сыном Жаком и дочерью Габриэллой посетили турнир по регби Sainte Devote. На публике Шарлин появилась в лаконичном аутфите, состоящем из темно-синего пиджака, белого топа и белых штанов. Ногти принцессы были накрашены любимым красным лаком, а на губы была нанесена помада в тон.

Красный лак на ногтях Шарлин можно увидеть достаточно часто. Особенно такой яркий и в то же время классический маникюр Шарлин любит сочетать с белыми нарядами.

Маникюр княгини Шарлин / Фото: Getty Images

К слову, принцесса Диана тоже любила красить ногти красным лаком. А недавно ее невестка - принцесса Кейт Уэльская - также появилась на публике с ногтями, накрашенными непривычно ярким оттенком лака.

Маникюр княгини Шарлин / Фото: Getty Images

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