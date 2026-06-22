Почти как на свадьбе: невестка принцессы Анны появилась в Аскоте в красивом белом платье

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

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Харриет Филлипс блистала в белом платье, которое подчеркивало ее новый статус женщины, которая недавно вышла замуж и стала членом британской королевской семьи.

45-летняя миссис Питер Филлипс была одета в кружевное белое платье от Beulah London, туфлях Manolo Blahnik и Emilia Wickstead в золотом цвете с пряжками, в руках держала мини-сумочку STOW London. На голове у Харриет была соломенная шляпа-канотье Jtmillinery c вуалью, в ушах жемчужные серьги и браслет тоже из жемчуга от Pragnell, светлые волосы она собрала в низкий пучок и сделала красивый дневной макияж.

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

Муж Харриет – Питер Филлипс - тоже не выглядел очень стильно, надев строгий костюм-фрак и шляпу-цилиндр. Пара позировала фотографам из VIP-королевской ложи, где они наблюдали за происходящими соревнованиями.

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Для Харриет скачки в Аскоте стали важным событием, поскольку это были ее первые скачки в качестве члена королевской семьи. Это также позволило ей продемонстрировать смену имени, поскольку она дебютировала как миссис Харриет Филлипс всего через несколько недель после свадьбы с Питером в Глостершире.

Харриет и Питер Филлипс / © Getty Images

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