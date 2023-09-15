Почти не голая: леди Виктория Херви в белом платье блистала на Vogue World: London

46-летняя британка вышла на красную дорожку Vogue World: London 2023. Мероприятие организовали в Королевском театре Друри-Лейн в британской столице.

В этот вечер леди Виктория продемонстрировала элегантный образ в белоснежном кружевном платье. Не обошлось без акцента на декольте, вырезов по бокам, а также наряд был расшит бисером и камнями и был с кейп-накидкой. Виктория дополнила его босоножками с россыпью страз на каблуках и маленьким белым клатчем из крокодиловой кожи. Также у нее на шее сверкало цветочное колье, а в ушах были маленькие цветочные серьги. Белокурые волосы мисс Херви собрала в низкий пучок и сделала насыщенный макияж глаз.

Леди Виктория Херви / Фото: Getty Images

В этот вечер на дорожке появились и члены британской королевской семьи. Принцессы Йоркские Беатрис и Евгения блистали в роскошных вечерних нарядах и произвели фурор.

Принцесса Евгения, принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

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