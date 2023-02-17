Почти повторила образ Елизаветы II: дочь королевы - принцесса Анна - выбрала яркий лук для выхода

Королевская принцесса Анна все еще находится с официальным визитом в Новой Зеландии.

Сегодня Ее Высочество посещала Королевское сельскохозяйственное общество в Кентерберийском сельскохозяйственном парке.

Для мероприятия Анна надела ярко-желтый жакет, под которым было платье c принтом. Дополнила образ принцесса туфлями на каблуках и небольшой черной сумкой на плече.

Иногда принцесса Анна одевается ярче обычного и напоминает нам ее покойную мать королеву Елизавету II, которая всегда выбирала яркие луки, чтобы быть более заметной, особенно на публичных мероприятиях. Что касается аксессуаров, то Анна надела золотые украшения, такие как брошь, приколотая к ее левому лацкану, скромное колье и миниатюрные серьги-висюльки. Макияж и прическа были традиционными.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

Принцесса отправилась в Новую Зеландию по просьбе Королевского новозеландского корпуса связи новозеландской армии, главнокомандующим которого она является, чтобы присутствовать на праздновании его 100-летия. Последний раз принцесса Анна посещала Новую Зеландию в 2010 году.

В прошлый свой выход в Новой Зеландии принцесса Анна была в сине-желтом пальто.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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