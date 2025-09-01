Почтил память сестры: граф Чарльз Спенсер показал, какой букет принес принцессе Диане

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Associated Press

В своем Instagram граф Спенсер вспомнил сестру и показал красивый букет цветов, который 31 августа возложил к ее могиле.

«Цветы, которые мы срезали сегодня утром в садах Элторпа для острова. День, как всегда, невыносимый», — написал Чарльз.

Букет для принцессы Дианы от ее брата Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Принцесса Уэльская Диана погибла в ужасной катастрофе в Париже, 31 августа 1997 года. В этом году прошла уже 28-я годовщина ее смерти.

Туннель в Париже, где в 1997 году погибла принцесса Диана / © lady.tsn.ua

Фотография букета белых и розовых роз в честь Дианы была опубликована вместе со снимком частного острова, где она похоронена в садах Элторп. Место последнего упокоения принцессы Дианы в поместье Элторп было выбрано ее братом Чарльзом. Это уединенный частный остров и такой выбор был сделан не случайно, а для того, чтобы после смерти принцессу Диану не беспокоила публика.

Принцесса Диана / © Associated Press

