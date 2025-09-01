- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 119
- Время на прочтение
- 1 мин
Почтил память сестры: граф Чарльз Спенсер показал, какой букет принес принцессе Диане
Брат принцессы Дианы почтил память своей покойной старшей сестры и принес на ее могилу цветы.
В своем Instagram граф Спенсер вспомнил сестру и показал красивый букет цветов, который 31 августа возложил к ее могиле.
«Цветы, которые мы срезали сегодня утром в садах Элторпа для острова. День, как всегда, невыносимый», — написал Чарльз.
Принцесса Уэльская Диана погибла в ужасной катастрофе в Париже, 31 августа 1997 года. В этом году прошла уже 28-я годовщина ее смерти.
Фотография букета белых и розовых роз в честь Дианы была опубликована вместе со снимком частного острова, где она похоронена в садах Элторп. Место последнего упокоения принцессы Дианы в поместье Элторп было выбрано ее братом Чарльзом. Это уединенный частный остров и такой выбор был сделан не случайно, а для того, чтобы после смерти принцессу Диану не беспокоила публика.
Ранее мы показывали, как выглядит место, где нашла свое последнее пристанище принцесса Диана.