ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Почтил память сестры: граф Чарльз Спенсер показал, какой букет принес принцессе Диане

Брат принцессы Дианы почтил память своей покойной старшей сестры и принес на ее могилу цветы.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Чарльз Спенсер и принцесса Диана

Чарльз Спенсер и принцесса Диана / © Associated Press

В своем Instagram граф Спенсер вспомнил сестру и показал красивый букет цветов, который 31 августа возложил к ее могиле.

«Цветы, которые мы срезали сегодня утром в садах Элторпа для острова. День, как всегда, невыносимый», — написал Чарльз.

Букет для принцессы Дианы от ее брата Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Букет для принцессы Дианы от ее брата Чарльза Спенсера / © Instagram Чарльза Спенсера

Принцесса Уэльская Диана погибла в ужасной катастрофе в Париже, 31 августа 1997 года. В этом году прошла уже 28-я годовщина ее смерти.

Туннель в Париже, где в 1997 году погибла принцесса Диана / © lady.tsn.ua

Туннель в Париже, где в 1997 году погибла принцесса Диана / © lady.tsn.ua

Фотография букета белых и розовых роз в честь Дианы была опубликована вместе со снимком частного острова, где она похоронена в садах Элторп. Место последнего упокоения принцессы Дианы в поместье Элторп было выбрано ее братом Чарльзом. Это уединенный частный остров и такой выбор был сделан не случайно, а для того, чтобы после смерти принцессу Диану не беспокоила публика.

Принцесса Диана / © Associated Press

Принцесса Диана / © Associated Press

Ранее мы показывали, как выглядит место, где нашла свое последнее пристанище принцесса Диана.

Остров, где похоронена принцесса Диана / © Instagram Чарльза Спенсера

Остров, где похоронена принцесса Диана / © Instagram Чарльза Спенсера

Дата публикации
Количество просмотров
119
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie