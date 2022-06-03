Почтила память: герцогиня Кембриджская надела на юбилей королевы украшение принцессы Дианы

2 июня в Лондоне состоялось феерическое празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II на троне. Событие посетили все члены британской королевской семьи и особо восхитила публику герцогиня Кембриджская.

Кейт выбрала для праздника белое платье от бренда Alexander McQueen, в котором впервые появилась на приеме, организованном для лидеров G7 в Корнуолле прошлым летом. Дополнили этот образ шляпа от Philip Treacy и ювелирный набор с сапфирами, который ранее принадлежал принцессе Диане.

Герцогиня Кейт / Фото: Associated Press

Серьги-пусеты герцогини сделаны из сапфиров и бриллиантов и повторяют дизайн ее помолвочного кольца. Носить это украшение очень любила на светские мероприятия Диана, а в ее ювелирной коллекции было очень много изделий именно с сапфирами, некоторые из них ей подарил на свадьбу принц Саудовской Аравии - Фахд ибн Абдул-Азиз Аль Сауд.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Также в коллекции "народной" принцессы были различные чокеры с сапфирами, подвески, часы, а также серьги очень похожего дизайна, которые тоже унаследовала Кейт.

Принцесса Диана / Фото: Getty Images

Но, конечно же, самым известным ювелирным украшением Дианы с сапфиром является ее помолвочное кольцо.

Принцесса Диана и принц Чарльз / Фото: Associated Press

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