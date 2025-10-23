Почтила память королевского родственника: Камилла надела на аудиенцию к Папе Римскому особенную брошь

Королева Камилла / © Getty Images

Сегодня во время визита к Папе Льву королева надела трогательный аксессуар.

Королева Камилла, Папа Лев XIV, король Чарльз III / © Associated Press

На аудиенцию Камилла приехала в черном платье от Fiona Clare, с черной накидкой с цветочным венком от Philip Treacy на голове, обута в черные туфли на каблуках и с небольшой сумкой в руках. К платью королева пришпилила брошь в форме креста с жемчугом, принадлежавшей покойной королеве Елизавете II.

Королева Камилла / © Associated Press

Брошь выполнена в форме георгианского креста и инкрустировано топазом и бриллиантами и имеет особое значение, поскольку принадлежала покойной королеве Елизавете и оценивается в 40 000 фунтов стерлингов (более 53 тысяч долларов).

Впервые королева Камилла продемонстрировала брошь на Рождество 2023 года, став первой представительницей королевской семьи после покойной королевы, которая надела ее за десятилетия. Образ свой Ее Величество также дополнила жемчужным чокером с бриллиантовой застежкой и серьгами-висюльками из жемчуга.

Королева Камилла / © Getty Images

На этой встрече королю Чарльзу, напомним, был присвоен новый титул.