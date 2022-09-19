Почтили память королевы Елизаветы II: Брижит и Эммануэль Макрон на траурных мероприятиях в Лондоне

Супруга президента Франции, 69-летняя Брижит Макрон, вместе с мужем Эммануэлем Макроном прибыла в Лондон, чтобы почтить память королевы Елизаветы II и посетить церемонию похорон 19 сентября.
Вчера супруги в частном порядке посетили покойную королеву, гроб которой находился в Вестминстер-холле. Первая леди и президент были одеты в стильные и удобные образы, госпожа Макрон традиционно отдала предпочтение любимому бренду Louis Vuitton.
После того как почтили память Ее Величества, они отправились в Букингемский дворец, где проходил прием, устроенный королем Чарльзом III для глав государств и официальных зарубежных гостей. Это мероприятие посетила и первая леди Украины Елена Зеленская.
Для посещения дворца Брижит Макрон надела черное платье до колен с золотыми пуговицам и блейзер. Дополнили образ первой леди небольшая сумка, черные колготки и туфли-лодочки. Свои роскошные густые волосы она собрала заколкой.
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