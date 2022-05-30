Почтили память погибших во время стрельбы в школе: Джилл и Джо Байдены посетили Техас

Почтили память погибших во время стрельбы в школе: Джилл и Джо Байдены посетили Техас

Это массовое убийство в школе США стало самым смертоносным с 2012 года.

24 мая в США произошла крупнейшая за последнее десятилетие трагедия - в результате стрельбы в начальной школе на юге Техаса погиб 21 человек - 19 учеников от семи до десяти лет и двое взрослых. Стрельбу в школе открыл 18-летний Сальвадор Рамос, который перед этим расстрелял дома свою бабушку.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Чтобы почтить память погибших и возложить цветы, в Техас прилетели президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден. Первая леди надела черное платье и замшевые туфли-лодочки. Наряд жена президента США украсила поясом с бусинами, а также надела жемчужные серьги и браслет.

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джилл и Джо Байдены / Фото: Associated Press

Джо Байден объявили траур по жертвам стрельбы и распорядился приспустить все государственные флаги в стране, в частности и над Белым домом.

Напомним, также почтила память погибших и герцогиня Сассекская. Жена принца Гарри приехала на место стрельбы в техасской школе как частное лицо и как мать, чтобы лично выразить свои соболезнования и поддержку семьям пострадавших.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

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