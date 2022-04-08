Почувствуйте разницу: чемодан Путина, который всех напугал, и потрепанные аксессуары европейских политиков

Последнее время мир с тревогой наблюдает за каждым публичным появление Владимира Путина, психическое состояние которого вызывает у всех серьезные опасения. Больше всего мировую общественность беспокоит наличие у Владимира Путина доступа к так называемому "чемоданчику с ядерной кнопкой".

Сегодня состоялись похороны Владимира Жириновского, на которых присутствовал и Владимир Путин, к сожалению, пока только как гость. Как это принято в России, на публичном мероприятии Путин был один. Для того чтобы диктатору было не страшно, от гроба отозвали даже почетный караул. Однако от охраны Путин все же не отказался, что неудивительно, учитывая тот факт, что покойный за последние несколько месяце уже не единожды воскресал.

Один из охранников Путина во время церемонии держал в руке чемоданчик, который довольно серьезно напугал журналистов. Например, издание Daily Mail опубликовало статью, в которой утверждает, что этот чемодан - тот самый чемодан с ядерной кнопкой, которым Путин пугает весь мир.

На самом деле это не первое появление Путина с чемоданом, вернее, с охранником, который держит в руках чемодан. Более того, Путин всегда ходит с охраной "на чемоданах".

Иногда охранников и, соответственно, чемоданов сразу несколько.

Есть версия, вполне правдоподобная, что эти чемоданы - это складные бронированные щиты, которыми при случае должны закрыть диктатора охранники.

Вообще, с чемоданами у Путина связано много ностальгических воспоминаний. Свою карьеру в политике он начинал в качестве носителя чемодана мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Россия - государство традиционное и иерархическое, поэтому даже такая незатруднительная мелочь, как ношение чемодана, всегда поручается низшему по рангу.

Олаф Шольц / Getty Images

А вот канцлер Германии Олаф Шольц носит свой портфель сам. И, судя по внешнему виду этого портфеля, не первый год. Кроме того, никому в голову не придет подумать, что этот заслуженный аксессуар может быть пусковым устройством для уничтожения мира.

Олаф Шольц / Getty Images

Еще более милый чемодан передают из рук в руки члены британского правительства. Борис Джонсон неоднократно был замечен с красным чемоданчиком, с которым ранее ходила его предшественница Тереза Мэй. Он тоже довольно потрепанный.

Борис Джонсон / Getty Images

Есть мнение, что именно в этом чемодане главы правительства приносят бумаги королеве Елизавете.

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