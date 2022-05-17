"Под кислородом, но жить будет": в "ЗооПатруле" рассказали о состоянии кошки Шафы из Бородянки

"Под кислородом, но жить будет": в "ЗооПатруле" рассказали о состоянии кошки Шафы из Бородянки

Кошка Шафа стала символом несокрушимости украинского народа. Животное прожило больше двух месяцев в разрушенной многоэтажке в Бородянке на 7-м этаже. Без воды, пищи и возможности выбраться.

В начале марта дом разрушили оккупанты – в здание попала ракета. Только 2 мая проходившие мимо люди заметили, что на одном из этажей живет кот. На помощь пришли бойцы ГСЧС и волонтеры из "Зоопатруля".

"Мы вообще не понимаем, как она выжила, у нее шансов было ноль. Это действительно феномен, чудо", - рассказывает сооснователь организации "ЗооПатруль" Дмитрий Ревнюк.

Сейчас Шафа под присмотром ветеринаров – живет в барокамере под кислородом. Эта порода – перс – и в мирной жизни имеет проблемы с легкими, поэтому сейчас пострадали именно они. Ветеринарный врач Ярослав Тищенко говорит, что ее легкие еще не полностью работают, но жить Шафа будет. И жить дома.

Несмотря на то, что в "ЗооПатруль" обратились 12 псевдохозяев животного с требованием срочно ее отдать, организация смогла связаться с настоящей хозяйкой кошки – Анастасией, которая сейчас находится на Закарпатье. Она и рассказала, что бросать кошку, которую на самом деле зовут Глория, не собиралась, просто так сложились обстоятельства – она вышла на два часа проведать бабушку и уже не смогла вернуться домой. Анастасия мечтает встретиться с Шафой-Глорией, и скоро это произойдет – как только кошка поправится.

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